Через діючу процедуру «прописки» люди не можуть повноцінно реалізовувати свої права. ВІДЕО

Держава збирає цю інформацію, фактично, аби потурбуватися про забезпечення реалізації прав кожної людини. Однак правозахисники б’ють на сполох – у сучасних реаліях, як не парадоксально, саме через існуючу процедуру реєстрації місця проживання багато громадян обмежені у своїх правах.

Телеканал ЧП.INFO