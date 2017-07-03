Скандал у Національній опері: не пропустили чоловіків у шортах. ВІДЕО

Скандал у Національній опері: не пропустили чоловіків у шортах. ВІДЕО

22:15 03.07.2017

У Києві за один вечір на виставу до Національної опери України не пропустили 11 людей у шортах. Один з них Олексій Тертичний. Про інцидент він написав на своїй сторінці у фейсбук. Обурився, мовляв, працівники опери впускали чоловіків у спортивних штанах, а жінок у міні-юбках і навіть шортах вище коліна. Таку поведінку чоловік назвав… дискримінацією.  

І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:

У Миколаєві патрульний привселюдно вибачився перед активістом…

Після розголосу у соцмережах, вибачились перед акторкою.  

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