Скандал у Національній опері: не пропустили чоловіків у шортах. ВІДЕО

У Києві за один вечір на виставу до Національної опери України не пропустили 11 людей у шортах. Один з них Олексій Тертичний. Про інцидент він написав на своїй сторінці у фейсбук. Обурився, мовляв, працівники опери впускали чоловіків у спортивних штанах, а жінок у міні-юбках і навіть шортах вище коліна. Таку поведінку чоловік назвав… дискримінацією.

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Телеканал ЧП.INFO