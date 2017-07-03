У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО
У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО
Щодня від рук живодерів страждають сотні тварин але нелюди, як правило уникають покарання. За останні роки за знущання над тваринами засудили лише кількох так званих догхантерів. Але зоозахисни кажуть: таких в Україні тисячі, однак, управи на них нема. Тому назріло питання врегулювати цю проблему на законодавчому рівні. Народні депутати уже навіть розробили відповідний законопроект. Документ збільшує покарання за знущання над тваринами і якщо його приймуть, то каратимуть не лише за вбивство, а й за інші злочини щодо тварин. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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