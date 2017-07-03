У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО

У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО

22:45 03.07.2017

Щодня від рук живодерів страждають сотні тварин але нелюди, як правило уникають покарання. За останні роки за знущання над тваринами засудили лише кількох так званих догхантерів. Але зоозахисни кажуть: таких в Україні тисячі, однак, управи на них нема. Тому назріло питання врегулювати цю проблему на законодавчому рівні. Народні депутати уже навіть розробили відповідний законопроект. Документ збільшує покарання за знущання над тваринами і якщо його приймуть, то каратимуть не лише за вбивство, а й за інші злочини щодо тварин. Детальніше, дивіться у сюжеті.

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