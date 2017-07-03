Справу померлого засудженого перерозглянуть. ВІДЕО

Вирок по справі Олександра Рафальського скасували і відправили на додатковий розгляд. Правозахисники та адвокати тривалий час доводили в суді невинуватість засудженого. Наводили докази того, що обвинувачення у вбивстві безпідставні, але судді нічого не хотіли слухати. Найвища міра покарання і смерть в СІЗО, - ось як обернулась доля чоловіка. Але правозахисники кажуть: ця історія ще не завершена і потрібно відстояти честь померлого, довести таки його невинуватість. Адвокати ініціювали державну експертизу і її висновок був зовсім не той, який ліг в основу обвинувачення і в підсумку послужив для відповідного рішення суду. Зрештою, в Київському апеляційному суді стали на сторону захисту і попереднє рішення суду скасували. Тепер справу розглядатимуть за нововиявленими обставинами.

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