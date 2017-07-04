Водій збив жінку у Маріуполі. ВІДЕО
Водій збив жінку у Маріуполі. ВІДЕО
На відео видно практично затерті смуги пішохідного переходу, а за кільканадцять метрів від нього – сліди аварії. Жінка не схотіла пройтись ще 15-20 метрів, аби безпечно перейти дорогу, і ступила на асфальт буквально під колеса автомобілю.
Оператор – М.Рябченко
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