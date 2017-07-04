У Миколаєві чоловіки напали на секонд-хенд та поранили людину. ВІДЕО
У Миколаєві чоловіки напали на секонд-хенд та поранили людину. ВІДЕО
Двох чоловіків у Миколаєві затримали за розбій. У пошуку легких грошей вони чомусь зупинились на магазині секонд-хенду. По обіді зловмисники заявилися туди із обрізом та травматичним пістолетом. Зброю використали не просто для залякування. З неї чоловіки почали стріляти.
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