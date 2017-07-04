У Миколаєві чоловіки напали на секонд-хенд та поранили людину. ВІДЕО

Двох чоловіків у Миколаєві затримали за розбій. У пошуку легких грошей вони чомусь зупинились на магазині секонд-хенду. По обіді зловмисники заявилися туди із обрізом та травматичним пістолетом. Зброю використали не просто для залякування. З неї чоловіки почали стріляти.

Телеканал ЧП.INFO