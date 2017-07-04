На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО

На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО

19:45 04.07.2017

Будівля затріщала, а потім почала сипатись цегла. Одна за одною. Менш ніж за добу три поверхи школи №11 у місті Новий Буг Миколаївської області повністю було зруйновано. Наслідки обрушень вдалося відзняти місцевому жителю.

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