На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО
На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО
Будівля затріщала, а потім почала сипатись цегла. Одна за одною. Менш ніж за добу три поверхи школи №11 у місті Новий Буг Миколаївської області повністю було зруйновано. Наслідки обрушень вдалося відзняти місцевому жителю.
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