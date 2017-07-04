ВР відмовила у знятті недоторканності з двох народних депутатів. ВІДЕО

Зняття недоторканності з народних депутатів у регламентному комітеті Верховної Ради все більше нагадує епопею. Напередодні, Генеральний прокурор та Голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагалися позбавити імунітету народного обранця Євгена Дедея, далі на черзі був Олесь Довгий. Утім, обидва депутати все ж залишилися недоторканними. Комітет знайшов «істотні недоліки» у поданні Генпрокуратури.

Телеканал ЧП.INFO