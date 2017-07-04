В Миколаєві викрили злочинне угрупування. ВІДЕО
В Миколаєві викрили злочинне угрупування. ВІДЕО
В Миколаєві силовики провели масштабну спецоперацію і вивели на чисту воду злочинне угрупування. Затримання бандитів відбулось прямісінько на території невеликого кафе. Підозрювані, хоча й були озброєні але проти кваліфікованих спецпризначенців виявились безсилими і їх усіх без проблем повалили на землю. Як виявилось злочинці вимагали в місцевого бізнесмена 200 тисяч гривен. Пояснювали йому, що це борг, от тільки звідки він узявся і кому завинив таку суму чоловік, не пояснювали.
І не лише це. Також в огляді надзвичайних подій дивіться…
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