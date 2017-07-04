Священики поповнили лави Національної гвардії України. ВІДЕО

Вперше в Україні! Священики стали працівниками Національної гвардії нашої держави. Вже 38 військових священників підписали трудовий договір. А Нацгварія, таким чином, стала першим військовим формуванням в Україні, де впровадили капеланство. Зараз священики приїхали у Львівську область на збори. Там їх навчатимуть, як правильно надавати першу медичну допомогу під час військових дій, вони спілкуватимуться з психологами, які капеланів підготують до роботи в екстремальних умовах.

Телеканал ЧП.INFO