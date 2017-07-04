Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО

Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО

22:15 04.07.2017

У Миколаєві на хабарних грішках затримали працівника Державного агентства рибного господарства. Мабуть, гроші тому були, ой, як потрібні. А до відповідних місцевих підприємців годі було прискіпатися. Все у них добре і по закону. Ну, і як корумпованому посадовцю жити в таких умовах. Так чоловік роздумував над своїм гірким становищем, і зрештою зметикував як його змінити. Більше дивіться у сюжеті. 

І не лише це. Також в огляді хабар.news:

На Дніпропетровщині чоловік хотів дати хабар – затримали.

Поліцейського вивели на чисту воду у Дніпропетровській області.

Керівники навчальних закладів торгували місцями держзамовлення на Івано-Франківщині.

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