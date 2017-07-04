Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО

Прийшли до українського кордону пішки з маленькою дитиною. І просили правоохоронців про допомогу, просили визнати їх біженцями. Так прикордонники розповідають про сім’ю з Росії, яка начебто тікає зі своєї країни від політичного переслідування.

Телеканал ЧП.INFO