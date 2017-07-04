Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
Прийшли до українського кордону пішки з маленькою дитиною. І просили правоохоронців про допомогу, просили визнати їх біженцями. Так прикордонники розповідають про сім’ю з Росії, яка начебто тікає зі своєї країни від політичного переслідування.
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