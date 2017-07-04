Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
У Києві затримали серійного грабіжника банків, якого в ЗМІ вже стигли прозвати чемним злодієм. А все через фірмову особливість його грабунків. Чоловік після скоєння злочину лишав касирам солодощі або ж шампанське. Безліч відео з камер спостереження фіксували злодія, однак поліцейським не вдавалося його затримати цілих 10 років. У Нацполіції коментують це так - грабіжник мовляв діяв з обачністю.
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