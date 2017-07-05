У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО

У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО

07:41 05.07.2017

Мертвого чоловіка виявили місцеві мешканці у Дарницькому районі столиці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, близько шостої години ранку, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ялинковій місцеві мешканці виявили труп чоловіка. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

«Ми встановили особу загиблого, це – уродженець Луганської області, 1966 року народження. Як внутрішньо переміщена особа він зареєстрований у Бортничах, однак ми уже з’ясували, що з 2015 року він там не жив. За даними судово-медичного експерта, на його шиї та тулубі виявлені колоті рани та серйозні травми голови», - зазначив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Неподалік правоохоронці знайшли сумку, в якій були документи, гаманець та медична книжка загиблого. І

з місця події також вилучили інші речові докази, поліцейські обстежили прилеглу територію та опитали очевидців події.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені обставини вчинення злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО
У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО
05.07.2017 | 07:41
Знайомство в Інтернеті завершилося вбивством. ВІДЕО
Знайомство в Інтернеті завершилося вбивством. ВІДЕО
05.07.2017 | 06:30
Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
04.07.2017 | 23:15
Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
04.07.2017 | 22:45
Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО
Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО
04.07.2017 | 22:15
Священики поповнили лави Національної гвардії України. ВІДЕО
Священики поповнили лави Національної гвардії України. ВІДЕО
04.07.2017 | 21:45
Експерти розповіли про успіхи та невдачі поліції. ВІДЕО
Експерти розповіли про успіхи та невдачі поліції. ВІДЕО
04.07.2017 | 21:15
В Миколаєві викрили злочинне угрупування. ВІДЕО
В Миколаєві викрили злочинне угрупування. ВІДЕО
04.07.2017 | 20:45
ВР відмовила у знятті недоторканності з двох народних депутатів. ВІДЕО
ВР відмовила у знятті недоторканності з двох народних депутатів. ВІДЕО
04.07.2017 | 20:15
На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО
На Миколаївщині обвалилась школа. ВІДЕО
04.07.2017 | 19:45
У Миколаєві чоловіки напали на секонд-хенд та поранили людину. ВІДЕО
У Миколаєві чоловіки напали на секонд-хенд та поранили людину. ВІДЕО
04.07.2017 | 06:45
Водій збив жінку у Маріуполі. ВІДЕО
Водій збив жінку у Маріуполі. ВІДЕО
04.07.2017 | 06:30
Справу померлого засудженого перерозглянуть. ВІДЕО
Справу померлого засудженого перерозглянуть. ВІДЕО
03.07.2017 | 23:15
У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО
У Верховній Раді готують законопроект щодо живодерів. ВІДЕО
03.07.2017 | 22:45
Скандал у Національній опері: не пропустили чоловіків у шортах. ВІДЕО
Скандал у Національній опері: не пропустили чоловіків у шортах. ВІДЕО
03.07.2017 | 22:15
Через діючу процедуру «прописки» люди не можуть повноцінно реалізовувати свої права. ВІДЕО
Через діючу процедуру «прописки» люди не можуть повноцінно реалізовувати свої права. ВІДЕО
03.07.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.