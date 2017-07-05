У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО

Мертвого чоловіка виявили місцеві мешканці у Дарницькому районі столиці. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Вчора, близько шостої години ранку, до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Ялинковій місцеві мешканці виявили труп чоловіка. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції.

«Ми встановили особу загиблого, це – уродженець Луганської області, 1966 року народження. Як внутрішньо переміщена особа він зареєстрований у Бортничах, однак ми уже з’ясували, що з 2015 року він там не жив. За даними судово-медичного експерта, на його шиї та тулубі виявлені колоті рани та серйозні травми голови», - зазначив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Неподалік правоохоронці знайшли сумку, в якій були документи, гаманець та медична книжка загиблого. І

з місця події також вилучили інші речові докази, поліцейські обстежили прилеглу територію та опитали очевидців події.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановлені обставини вчинення злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві