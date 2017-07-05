У Києві поліція таки затримала серійного "солодкого" грабіжника банків. ВІДЕО

Протягом десяти років чоловік пограбував більше десятка фінансових установ, працівникам яких як «компенсацію» залишав солодощі. Під час обшуку у нього вилучили зброю та одяг, у якому він скоював розбійні напади. У вчинених злочинах він зізнався. Про це під час брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Останній епізод пограбування стався у лютому 2017 року на вулиці Васильківській у Голосіївському районі Києва: чоловік зайшов у приміщення одного з комерційних банків і, погрожуючи зброєю, змусив віддати йому гроші.

Отримавши готівку, зловмисник спокійно залишив фінансову установу.

Фактично в усіх випадках нападник був непримітно одягнений, часто використовував окуляри та головні убори.

При цьому він завжди діяв дуже спокійно і врівноважено Його злочинні дії були зафіксовані на камери відеонагляду, однак йому тривалий час вдавалося уникнути покарання.

Працівники карного розшуку ретельно аналізували всю зібрану інформацію, яка могла б допомогти вийти на слід правопорушника.

«Чоловік, як правило, обирав банки, в яких немає охорони. До того ж, жодного разу він не застосовував зброю під час погроз. У декількох випадках грабіжник навіть називався клієнтом банку та вимагав відвести його до кабінету директора, якого змушував відчиняти сейф із грошима. Одразу після злочину або через деякий час як "компенсацію" моральної травми і стресу чоловік залишав шоколадки або цукерки. Це був його "фірмовий" почерк», - розповів начальник Головного управління національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Під час скоєння розбійних нападів чоловік був дуже обережний, зокрема не брав із собою мобільний телефон, адже добре знав, що завдяки цьому встановити його місцезнаходження буде простіше.

«Оперативники разом зі слідчими провели заслуховування вказаних кримінальних проваджень, а відтак обʼєднали їх і передали для розслідування у слідче управління. Була створена спеціальна слідчо-оперативна група із найдосвідченіших співробітників: для встановлення розбійника використовували всі можливості Кримінального процесуального кодексу України, проводили негласні слідчо-розшукові дії, передбачені законодавством.

Поліція неодноразово через засоби масової інформації зверталася до громадян за допомогою у встановлені підозрюваного – і на якомусь етапі це нам дуже допомогло. Вся ця робота зрештою дала позитивний результат», повідомив керівник столичних поліцейських.

Затриманий – уродженець Івано-Франківської області, 1967 р.н. Останнім часом жив у Житомирській області у будинку цивільної дружини. У минулому був судимий за скоєння грабежу, їздив на заробітки, у тому числі за кордон. Згодом разом із першою дружиною створив фірму, яка надавала рекламні та дизайнерські послуги.

«Під час спілкування він говорить про те, що займався так званою експропріацією, тобто грабував награбоване. При цьому розповідає, що багато викрадених грошей роздавав, а частину залишав собі: витрачав на прожиття, ремонт і облаштування будинку», - зазначив Андрій Крищенко.

Під час слідства будуть проведені всі необхідні слідчі дії, зокрема впізнання, а також призначені експертизи, у тому числі портретознавча та по вилученій зброї, яка має ознаки переробки, і набоях.

За вчинення розбійних нападів зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві