У Дніпрі затримано злодійку, яка зривала з жінок золоті ланюцжки. ВІДЕО

Двадцятирічну грабіжницю співробітники карного розшуку «вели» два тижні. Затримали дівчину чечелівські поліцейські в момент скоєння чергового злочину.

До Чечелівського відділення поліції впродовж червня звернулося декілька жінок із заявою про пограбування. Всі вони стали жертвою жінки-грабіжниці. За словами потерпілих, серед білого дня, в людному місці, невідома молода жінка зривала з них золотого ланцюжка та миттєво зникала.

«Всі потерпілі описували дії грабіжниці однаково: на вулиці чи то біля під’їзду будинку до жертви підходила молода дівчина тендітної статури і різким ривком зривала ланцюжка та втікала. Зазвичай у потерпілих були зайняті руки пакунками чи сумками і чинити опір вони не могли, а точніше, не встигали. Спільним було і те, що золоті і прикраси у жінок були доволі таки масивними»,- розповів начальник сектору кримінальної поліції Чечелівського відділення поліції Віталій Бричкін.

Очікувати на черговий злочин довелося не надто довго.30 червня юна грабіжниця вийшла на чергове полювання. Та цього разу на неї вже чекали поліцейські. Дівчину затримали під час скоєння злочину.

«Грабежом, безпосередньо, двадцятирічна дівчина займалася сама. Та, зазвичай, за її діями слідкував молодий чоловік, який знаходився за декілька метрів від неї. У справі 25- річний молодик проходить як свідок. На цей час грабіжницю опізнали три потерпілі. Затриману перевіряємо на причетність до скоєння аналогічних злочинів у інших районах Дніпра,»- повідомив Віталій Бричкін.

Начальника сектору кримінальної поліції Чечелівського відділення поліції звертається до всіх, хто міг стати жертвою дій даної грабіжниці, звернутися до поліції.

Слідчими Чечелівського відділення поліції порушено кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років. Красногвардійським районним судом у місті Дніпрі затриманій обрано міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області