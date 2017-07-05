Заступник начальника поліції Харківщини потрапив у ДТП, свідки кажуть – був напідпитку. ВІДЕО

У Харкові на проспекті Петра Григоренка сталася ДТП. Близько одинадцятої години вечора тут чоловік на сріблястому «Фольксвагені» врізався у бетонний стовп. Про силу удару красномовно свідчить потрощений капот, викручене майже впоперек переднє колесо, розбите лобове скло, поламані і відкинуті на кілька метрів деталі та бампер автомобіля. На останньому красувалися блакитні номери і логотип Нацполіції. Очевидці кажуть – впізнали правоохоронця, який розбив службовий автомобіль. І додають – чоловік був п’яним.

Телеканал ЧП.INFO