Кіберполіції вдалося зупинити другий етап вірусу «Рetya». ВІДЕО
Кіберполіції вдалося зупинити другий етап вірусу «Рetya». ВІДЕО
Ранком 27 червня сталася наймасштабніша кібератака в історії України. Однак, як з’ясувалося згодом, це було лише прикриття. Насправді, вірус «Petya» був створений тільки для того, аби замести сліди після значно складнішої атаки.
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