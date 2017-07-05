Кіберполіції вдалося зупинити другий етап вірусу «Рetya». ВІДЕО

Ранком 27 червня сталася наймасштабніша кібератака в історії України. Однак, як з’ясувалося згодом, це було лише прикриття. Насправді, вірус «Petya» був створений тільки для того, аби замести сліди після значно складнішої атаки.

Телеканал ЧП.INFO