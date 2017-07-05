У Києві легковик перекинув мікроавтобус «Укрпошти». ВІДЕО

У Києві легковик перекинув мікроавтобус «Укрпошти». ВІДЕО

20:45 05.07.2017

На перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі не розминулися Фольксваген та Опель. До лікарні забрали водія мікроавтобуса.

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