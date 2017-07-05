У Києві маршрутка знесла моторолер зі свого шляху. ВІДЕО
У Києві маршрутка знесла моторолер зі свого шляху. ВІДЕО
Після того як його підрізала маршрутка, водія байка спочатку відкинуло у машину, що їхала поряд, а потім в саму маршрутку. Як кажуть очевидці аварії, водій автобуса, після того як сталась ДТП, лише поглянув, що накоїв, прибрав моторолер з дороги на узбіччя та поїхав геть.
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