Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
Киянин судитиметься з Національною оперою, бо його не пустили на виставу у шортах. Чоловік написав заяву у поліцію на адміністрацію Нацопери України. Налаштований він рішуче – відстоюватиме свою позицію у суді.
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