Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО

Киянин судитиметься з Національною оперою, бо його не пустили на виставу у шортах. Чоловік написав заяву у поліцію на адміністрацію Нацопери України. Налаштований він рішуче – відстоюватиме свою позицію у суді.

Телеканал ЧП.INFO