В Одесі затримали кривдника поліцейського. ВІДЕО

Поліцейський Одеси пережив неабиякий стрес. Він після робочої зміни зайшов до магазину, скупився, а коли повертався додому, його жорстоко побили і пограбували. Забрали барсетку з грошима, мобільні телефони, банківські картки, ключі, посвідчення працівника поліції та втекли.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

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