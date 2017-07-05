В Одесі затримали кривдника поліцейського. ВІДЕО
В Одесі затримали кривдника поліцейського. ВІДЕО
Поліцейський Одеси пережив неабиякий стрес. Він після робочої зміни зайшов до магазину, скупився, а коли повертався додому, його жорстоко побили і пограбували. Забрали барсетку з грошима, мобільні телефони, банківські картки, ключі, посвідчення працівника поліції та втекли.
І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:
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