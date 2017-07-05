В Україні діти з інвалідністю навчатимуться у звичайних школах. ВІДЕО

Відтепер, діти з інвалідністю можуть навчатися у звичайних школах. Зелене світло дав Президент України Петро Порошенко. Він підписав зміни до закону «Про освіту». Для України - це важливий крок, бо нарешті, дітей з інвалідністю не дискримінуватимуть. Вони будуть на рівних з іншими школярами, як припустімо, це відбувається, у Європі. Ми маємо брати приклад, - заявив Президент України, інклюзивної освіти в українських школах має бути більше.

Телеканал ЧП.INFO