Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО
Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО
В Бучанській виправній колонії на Київщині відбуває покарання Сергій Кротов. У чоловіка рідкісна хвороба Бюргера. Через неї лікарі ампутували руки та ноги, і тепер засуджений не може самотужки навіть поїсти чи помитися. Більше того, з часом хвороба почала прогресувати, і медики діагностували ряд інших супутніх захворювань. Прогнози невтішні, тому правозахисники і звернулися з клопотанням. Просять щоб засудженого звільнили і дозволили пройти курс лікування в належних умовах, хочуть аби він ще хоча б трохи пожив. Адже ніякої загрози для інших він вже точно не створює. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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