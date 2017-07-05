Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО

Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО

23:15 05.07.2017

В Бучанській виправній колонії на Київщині відбуває покарання Сергій Кротов. У чоловіка рідкісна хвороба Бюргера. Через неї лікарі ампутували руки та ноги, і тепер засуджений не може самотужки навіть поїсти чи помитися. Більше того, з часом хвороба почала прогресувати, і медики діагностували ряд інших супутніх захворювань. Прогнози невтішні, тому правозахисники і звернулися з клопотанням. Просять щоб засудженого звільнили і дозволили пройти курс лікування в належних умовах, хочуть аби він ще хоча б трохи пожив. Адже ніякої загрози для інших він вже точно не створює. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО
Засуджений без рук та ніг добивається дострокового звільнення. ВІДЕО
05.07.2017 | 23:15
В Україні діти з інвалідністю навчатимуться у звичайних школах. ВІДЕО
В Україні діти з інвалідністю навчатимуться у звичайних школах. ВІДЕО
05.07.2017 | 22:45
В Одесі затримали кривдника поліцейського. ВІДЕО
В Одесі затримали кривдника поліцейського. ВІДЕО
05.07.2017 | 22:15
Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
Киянин судитиметься з Національною оперою через відмову зайти у шортах. ВІДЕО
05.07.2017 | 21:45
У Києві маршрутка знесла моторолер зі свого шляху. ВІДЕО
У Києві маршрутка знесла моторолер зі свого шляху. ВІДЕО
05.07.2017 | 21:15
У Києві легковик перекинув мікроавтобус «Укрпошти». ВІДЕО
У Києві легковик перекинув мікроавтобус «Укрпошти». ВІДЕО
05.07.2017 | 20:45
Кіберполіції вдалося зупинити другий етап вірусу «Рetya». ВІДЕО
Кіберполіції вдалося зупинити другий етап вірусу «Рetya». ВІДЕО
05.07.2017 | 20:15
Заступник начальника поліції Харківщини потрапив у ДТП, свідки кажуть – був напідпитку. ВІДЕО
Заступник начальника поліції Харківщини потрапив у ДТП, свідки кажуть – був напідпитку. ВІДЕО
05.07.2017 | 19:45
У Дніпрі затримано злодійку, яка зривала з жінок золоті ланюцжки. ВІДЕО
У Дніпрі затримано злодійку, яка зривала з жінок золоті ланюцжки. ВІДЕО
05.07.2017 | 17:00
У Києві поліція таки затримала серійного "солодкого" грабіжника банків. ВІДЕО
У Києві поліція таки затримала серійного "солодкого" грабіжника банків. ВІДЕО
05.07.2017 | 08:20
У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО
У Києві невідомі вбили чоловіка, який переїхав з Луганщини. ВІДЕО
05.07.2017 | 07:41
Знайомство в Інтернеті завершилося вбивством. ВІДЕО
Знайомство в Інтернеті завершилося вбивством. ВІДЕО
05.07.2017 | 06:30
Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
Затримано грабіжника банків, який лишав на місці злочину шоколадки. ВІДЕО
04.07.2017 | 23:15
Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
Росіяни просять політичного притулку в Україні. ВІДЕО
04.07.2017 | 22:45
Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО
Коли немає за що штрафувати чи вимагати хабар, не біда – придумаємо. ВІДЕО
04.07.2017 | 22:15
Священики поповнили лави Національної гвардії України. ВІДЕО
Священики поповнили лави Національної гвардії України. ВІДЕО
04.07.2017 | 21:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Чи зможе суд довести держзраду Януковича?
03.07.2017
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Забороняти пенсіонерам голосувати – це злочин проти демократії!
30.06.2017
Сергій Томіленко
Голова Національної спілки журналістів України
Чи є ситуація з затриманням Ігоря Гужви - проявом вибірковості?
23.06.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.