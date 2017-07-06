У Києві вбили переселенця з Луганщини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві вбили переселенця з Луганщини. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Вбивство у Києві. У Дарницькому районі місцеві мешканці знайшли мертвим переселенця з Луганщини. Вбивцю поки розшукують. Про надзвичайну подію поліцейських сповістили близько шостої ранку.
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