У Дніпрі затримали 20-річну вуличну грабіжницю. ВІДЕО
У Дніпрі затримали 20-річну вуличну грабіжницю. ВІДЕО
У Дніпрі мініатюрна 20 річна дівчина зривала золоті ланцюжки у місцевих жителів. Кілька тижнів «маленьку злодійку» поліцейські не могли затримати. Аж поки вона вкотре не вийшла на полювання. Подробиці у сюжеті.
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