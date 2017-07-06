У Дніпрі затримали 20-річну вуличну грабіжницю. ВІДЕО

У Дніпрі мініатюрна 20 річна дівчина зривала золоті ланцюжки у місцевих жителів. Кілька тижнів «маленьку злодійку» поліцейські не могли затримати. Аж поки вона вкотре не вийшла на полювання. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO