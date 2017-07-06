У Києві неадекватний чоловік потрощив машини. ВІДЕО

Вулиця Еспланадна. Саме тут їхав автобус із пасажирами. Раптом одному із них стало, нібито, зле. Чоловік не зміг встояти на ногах і випав із автобуса прямісінько на вулицю. Пасажири, довго не вагаючись, викликали швидку. Однак поки медики їхали, чоловік прийшов до тями. Те, що він почав викоювати, спантеличило всіх навколо.

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