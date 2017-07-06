У Києві крадений Range Rover протаранив поліцейський Prius. ВІДЕО

Розбита поліцейська машина та вкрадена коштовна іномарка. Такі наслідки нічного «бойовика» у Києві. Близько першої години з Дніпровського району до поліції подзвонив стурбований власник авто. Розповів, що біля будинку, на вулиці Червонопольській, невідомі чоловіки «труться» поруч з його «Range Rover». Патрульні поліцейські за лічені хвилини вже були на місці події. Подробиці у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO