У Києві крадений Range Rover протаранив поліцейський Prius. ВІДЕО
У Києві крадений Range Rover протаранив поліцейський Prius. ВІДЕО
Розбита поліцейська машина та вкрадена коштовна іномарка. Такі наслідки нічного «бойовика» у Києві. Близько першої години з Дніпровського району до поліції подзвонив стурбований власник авто. Розповів, що біля будинку, на вулиці Червонопольській, невідомі чоловіки «труться» поруч з його «Range Rover». Патрульні поліцейські за лічені хвилини вже були на місці події. Подробиці у сюжеті.
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