Екс-президент Янукович може судитися з Україною. ВІДЕО
Екс-президент Янукович може судитися з Україною. ВІДЕО
Різка зміна у справі Януковича про держзраду. Екс-президент більше судитися не хоче. Він відкликав своїх адвокатів. Ті ж, напередодні засідання, навіть до зали Оболонського районного суду не заходили. Лише передали документ з рішенням Віктора Януковича і заявили, що будь-які висновки суддів будуть юридично нікчемними. Утім, Генеральна прокуратура України стоїть на своєму. Мовляв, екс-президента, як і раніше продовжуватимуть судити заочно. Обіцяють 12 липня, на наступному судовому засіданні, надати Януковичу безкоштовного державного адвоката.
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