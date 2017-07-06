Луценко покинув Регламентний комітет ВР зі скандалом. ВІДЕО
Луценко покинув Регламентний комітет ВР зі скандалом. ВІДЕО
Вкотре невдала спроба. Подання Юрія Луценка на зняття депутатської недоторканності, цього разу Максима Полякова знову не підтримали в Регламентному комітеті Верховної Ради. Генпрокурор пішов із засідання зі скандалом.
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