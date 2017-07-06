Луценко покинув Регламентний комітет ВР зі скандалом. ВІДЕО

Вкотре невдала спроба. Подання Юрія Луценка на зняття депутатської недоторканності, цього разу Максима Полякова знову не підтримали в Регламентному комітеті Верховної Ради. Генпрокурор пішов із засідання зі скандалом.

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