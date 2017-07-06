Аварія у Києві. Три машини-учасники, троє постраждалих. ВІДЕО
Аварія у Києві. Три машини-учасники, троє постраждалих. ВІДЕО
Зіткнення відбулося на перехресті вулиці Васильківська та Голосіївського проспекту. Троє людей постраждало. І їх одразу забрала до лікарні швидка. За словами свідків, Мазда їхала Васильківською вулицею у бік перехрестя і протаранила два автомобілі, які саме пригальмували перед світлофором на червоному світлі.
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