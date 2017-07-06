Під Кабміном мало не побилися колишні міліціонери та нацгвардійці. ВІДЕО
Під Кабміном мало не побилися колишні міліціонери та нацгвардійці. ВІДЕО
Під Кабінетом Міністрів в Києві сталася штовханина, а вулицю Грушевського перекрили. Так проходила акція протесту ветеранів міністерства внутрішніх справ. Колишні міліціонери приїхали до Києва аби добитися перерозрахунку пенсії. Не задоволені, що нові поліцейські заробляють доволі непогані гроші, а декому з них платять пенсію у тисячу гривень. Детальніше, дивіться у сюжеті.
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