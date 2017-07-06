Українських артистів хочуть садити за грати за виступи в Росії. ВІДЕО
Українських артистів хочуть садити за грати за виступи в Росії. ВІДЕО
До Верховної Ради подано законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність артистові, який хоч раз виступить на російській сцені. Покарання – до 3 років позбавлення волі. Правозахисники кажуть – це порушення прав артистів, однак активісти називають таких співаків та акторів московськими запроданцями та зривають їх концерти в Україні.
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