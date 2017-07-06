Кожен дев’ятий поліцейський підтримує катування заручників. ВІДЕО
Кожен дев’ятий поліцейський підтримує катування заручників. ВІДЕО
Кожен дев’ятий поліцейський підтримує катування проти ворогів з будь-якою метою. Такі результати назвали соціологи із Демократичної Ініціативи імені Ілька Кучерівого. У свою чергу цифри уже встиг прокоментувати заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв. Вважає, що це досить негативний показник і не поділяє думки тих, хто вважає катування нормою. Разом з тим високопосадовець переконаний, що все ж таки його підлеглі потрохи виправляються.
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