15-річний школяр врятував односельчанина. ВІДЕО

Дмитро Постойко у свої 15 років вже встиг врятувати людині життя. Усі у його рідному селі Лузанівка описують хлопчину як хорошого та чемного. Тепер пишаються ним ще більш. Адже школяр зумів практично в останню мить врятувати односельчанина. Хлопець розповів журналістам, як розгорталися події того дня.

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Телеканал ЧП.INFO