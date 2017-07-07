В Україні створили поліцейську академію. ВІДЕО

Фаховий поліцейський значить освічений поліцейський. В Україні створили першу поліцейську академію. Діятиме вона у Києві. Для початку туди планують набрати 500 кандидатів, а згодом у Нацполіції хочуть збільшити їх кількість до тисяча двохсот. Охочі стати офіцерами поліції йтимуть вчитися в академію, для початку працюватимуть патрульними, а далі все у їхніх руках. Залежатиме від того, як проявлять себе у поліцейському ВИШі. Створення спеціальної академії ініціював Голова Національної поліції Сергій Князєв.

Телеканал ЧП.INFO