В Україні створили поліцейську академію. ВІДЕО

В Україні створили поліцейську академію. ВІДЕО

06:16 07.07.2017

Фаховий поліцейський значить освічений поліцейський. В Україні створили першу поліцейську академію. Діятиме вона у Києві. Для початку туди планують набрати 500 кандидатів, а згодом у Нацполіції хочуть збільшити їх кількість до тисяча двохсот. Охочі стати офіцерами поліції йтимуть вчитися в академію, для початку працюватимуть патрульними, а далі все у їхніх руках. Залежатиме від того, як проявлять себе у поліцейському ВИШі. Створення спеціальної академії ініціював Голова Національної поліції Сергій Князєв. 

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