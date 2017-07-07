На Черкащині в ДТП загинуло четверо людей. ВІДЕО
На Черкащині в ДТП загинуло четверо людей. ВІДЕО
Страшна ДТП трапилася в Черкаській області. Там на трасі Канів-Черкаси-Кременчук легковик «Chevrolet» на швидкості врізався у фуру «Renault». Від удару легковик буквально сплюснуло. Загинули всі, хто був в «Renault»: і водій, і троє пасажирів. Серед них була грудна дитина. Наразі триває слідство. Що стало причиною ДТП, правоохоронці поки що не коментують.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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