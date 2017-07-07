100 ящиків тютюну вилучили прикордонники у контрабандиста на Буковині. ВІДЕО

Мікроавтобус вщент забитий коробками в яких лежать сигарети. Більше ста ящиків цигарок без акцизних марок чоловік віз на територію України. Звідки товар та хто ще причетний до його перевезення контрабанди поки встановлюється.

Телеканал ЧП.INFO