100 ящиків тютюну вилучили прикордонники у контрабандиста на Буковині. ВІДЕО
100 ящиків тютюну вилучили прикордонники у контрабандиста на Буковині. ВІДЕО
Мікроавтобус вщент забитий коробками в яких лежать сигарети. Більше ста ящиків цигарок без акцизних марок чоловік віз на територію України. Звідки товар та хто ще причетний до його перевезення контрабанди поки встановлюється.
|
07.07.2017 | 07:00
|
07.07.2017 | 06:45
|
07.07.2017 | 06:30
|
07.07.2017 | 06:16
|
06.07.2017 | 23:15
|
06.07.2017 | 22:45
|
06.07.2017 | 22:15
|
06.07.2017 | 21:45
|
06.07.2017 | 21:15
|
06.07.2017 | 20:45
|
06.07.2017 | 20:20
|
06.07.2017 | 20:10
|
06.07.2017 | 13:42
|
06.07.2017 | 07:00
|
06.07.2017 | 06:46
|
06.07.2017 | 06:33
-
- 1 з 799
- ››