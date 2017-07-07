У Вінниці прямо з-під стін будинку викрали автомобіль. ВІДЕО
У Вінниці прямо з-під стін будинку викрали автомобіль. ВІДЕО
У Вінниці двоє грабіжників викрали легковик «Daewoo Lanos». Власниця машини розповіла, що поставила машину на ніч біля власного будинку, а коли вранці вийшла на вулицю, машини вже не було. Одразу звернулась із заявою в поліцію. Уже незабаром викрадачів затримали.
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