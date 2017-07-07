На Рівненщині грабіжник напав на пенсіонерку заради золота. ВІДЕО

В Острозі Рівненської області місцева жителька постраждала від грабіжника через два золоті ланцюжки. Правоохоронці кажуть, вона поверталася додому в центр міста. Аби скоротити шлях пішла через стежку в парку. Жінка не знала, що там чекав кращого моменту для нападу молодий чоловік. Він спочатку просто пройшов повз, а потім розвернувся і напав. Одним махом зірвав золоті прикраси і втік. Два ланцюжки здав у ломбард. А згодом його затримали поліцейські.

Телеканал ЧП.INFO