На Тернопільщині затримали серійного злочинця. ВІДЕО

Відсидів за крадіжки термін але на шлях виправлення не став. Поліцейські із Тернополя розповідають про жителя села Росохач. Кажуть, що тільки-но чоловік вийшов на волю, як знову взявся за старе – обкрадав дачні будинки та церкви. Зрештою його таки знову затримали.

Телеканал ЧП.INFO