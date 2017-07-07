На Тернопільщині затримали серійного злочинця. ВІДЕО
На Тернопільщині затримали серійного злочинця. ВІДЕО
Відсидів за крадіжки термін але на шлях виправлення не став. Поліцейські із Тернополя розповідають про жителя села Росохач. Кажуть, що тільки-но чоловік вийшов на волю, як знову взявся за старе – обкрадав дачні будинки та церкви. Зрештою його таки знову затримали.
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