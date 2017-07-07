На Тернопільщині 14-річний спортсмен вберіг дівчину від загибелі. ВІДЕО
На Тернопільщині 14-річний спортсмен вберіг дівчину від загибелі. ВІДЕО
Юний велоспортсмен із селища Кострижівка Чернівецької області врятував дівчині життя. 14-річний Олександр Сердюк якраз повертався із чергового змагання у Рівному. Їхав через місто Заліщики, що на Тернопільщині. Зупинився відпочити у тамтешньому парку. Прогулюючись стежинами, Сашко раптом почув важкий скрип і шелест – падало дерево. І все б нічого, якби прямісінько під ним не проходила молода дівчина.
|
07.07.2017 | 08:00
|
07.07.2017 | 07:40
|
07.07.2017 | 07:20
|
07.07.2017 | 07:00
|
07.07.2017 | 06:45
|
07.07.2017 | 06:30
|
07.07.2017 | 06:16
|
06.07.2017 | 23:15
|
06.07.2017 | 22:45
|
06.07.2017 | 22:15
|
06.07.2017 | 21:45
|
06.07.2017 | 21:15
|
06.07.2017 | 20:45
|
06.07.2017 | 20:20
|
06.07.2017 | 20:10
|
06.07.2017 | 13:42
-
- 1 з 799
- ››