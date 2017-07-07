На Тернопільщині 14-річний спортсмен вберіг дівчину від загибелі. ВІДЕО

Юний велоспортсмен із селища Кострижівка Чернівецької області врятував дівчині життя. 14-річний Олександр Сердюк якраз повертався із чергового змагання у Рівному. Їхав через місто Заліщики, що на Тернопільщині. Зупинився відпочити у тамтешньому парку. Прогулюючись стежинами, Сашко раптом почув важкий скрип і шелест – падало дерево. І все б нічого, якби прямісінько під ним не проходила молода дівчина.

Телеканал ЧП.INFO