Поліція Буковини повідомила подробиці вбивства на Сокирянщині. ВІДЕО

Поліція Буковини повідомила подробиці вбивства на Сокирянщині. ВІДЕО

10:42 07.07.2017

Душогубами виявилися двоє односельців потерпілого. Вбивши товариша по чарці, чоловіки прибрали сліди свого перебування в його оселі, хату замкнули, а ключ викинули.

Нагадаємо, 29-го червня у селі Коболчин Сокирянського району було знайдено з ножовим пораненням тіло 51-річного місцевого жителя. Мертвий чоловік пролежав у будинку кілька днів перш, ніж його було виявлено.

У ході проведення першочергових слідчих розшукових дій, по гарячих слідах поліцейські встановили можливих убивць. У скоєнні даного злочину правоохоронці запідозрили двох сусідів потерпілого, віком 46 і 31 рік. Обидва чоловіки не мають постійного місця роботи, зловживають алкоголем і були, як і померлий, раніше судимі.

Поліцейські з’ясували, що напередодні скоєння вбивства підозрювані пиячили разом зі своєю жертвою. Однак, за місцем проживання їх не було, а місцеві жителі розповіли, що чоловіки поїхали з Коболчина невідомо куди.

Вжитими заходами співробітники оперативних підрозділів Сокирянського відділення поліції та Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області знайшли ймовірних убивць, котрі переховувалися в одному із сіл району.

Чоловіки розповіли, що в ніч з 25 на 26 червня були в гостях у потерпілого та розпивали алкогольні напої. Під час застілля господар будинку мав необережність негативно висловитися на адресу подруги свого 46-річного гостя. Конфлікт між чоловіками переріс у бійку. Обидва гостя відгамселили власника будинку, а коли той упав на підлогу, старший з чоловіків устромив йому в спину ножа.

Після скоєння вбивства товариші трохи прибрали в хаті, замкнули вхідні двері та викинули ключа. Вже наступного дня вони виїхали до сусіднього села буцімто на роботу. А коли невдовзі поліцейські знайшли їх, зловмисники зізналися у скоєному та визнали свою провину.

Обом чоловікам вже оголошено підозру у вчиненні умисного вбивства групою осіб. Шевченківський районний суд міста Чернівців обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваним загрожує пожиттєве позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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