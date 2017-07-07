Поліція Києва повідомила подробиці розкриття вбивства переселенця. ВІДЕО

Поліція Києва повідомила подробиці розкриття вбивства переселенця. ВІДЕО

12:20 07.07.2017

Інформація про мертвого чоловіка на вулиці Ялинковій надійшла до чергової частини столичної поліції нещодавно, близько шостої ранку.

Перша із версій, яку розглядали правоохоронці, – смерть чоловіка настала внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Слідчо-оперативна група провела огляд місця події - і кримінальне провадження розпочали за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці відразу встановили особу потерпілого: це - уродженець Луганської області, який був зареєстрований у Дарницькому районі як внутрішній переселенець, але майже два роки не проживав за місцем реєстрації.

Начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев розповів:

«За результатами судово-медичної експертизи, потерпілому нанесли і тяжкі колото-різані поранення, і били у голову. Смерть настала від закритої черепно-мозкової травми. Згодом ми знайшли людину, причетну до цього злочину: це теж уродженець Луганщини, давній знайомий вбитого, який приїхав у Київ на заробітки. Зараз він затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому оголошена підозра у скоєнні умисного вбивства».

За поясненнями затриманого, вони із товаришем випивали, апотім у них виникла сварка, яка переросла у бійку.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний неодноразово судимий за майнові та тяжкі злочини. Загалом чоловік провів за гратами близько 30 років. Зараз йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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