Поліція Одещини затримала підозрюваного у вбивстві охоронця. ВІДЕО

До Лиманського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на огородженій території СТО виявлене тіло 29-річного охоронця з ознаками насильницької смерті.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України та на місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції. Труп чоловіка з тілесними ушкодженнями у вигляді декількох колото-різаних поранень грудної клітини та живота знаходився в побутовому приміщенні для охорони, на підлозі.

У ході проведення досудового розслідування у скоєнні даного злочину було викрито 21-річного громадянина. Він зізнався, що у вечірній час доби прийшов до свого 26-річного знайомого, який працював сторожем по охороні території станції технічного обслуговування та перебував на добовому чергуванні. Вночі, під час спільного вживання алкогольних напоїв, між чоловіками виникла сварка. Зловмисник взяв з кухонного столу ніж, який раніше приніс з собою, та завдав потерпілому декілька ударів в область грудної клітини та живота, чим спричинив тілесні ушкодження у вигляді проникаючих колото-різаних поранень. У результаті отриманих поранень чоловік помер на місці події.

На теперішній час слідчим відділом Лиманського відділу поліції зібрано достатньо доказів для пред’явлення зловмиснику підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримано та поміщено під варту. Він дає зізнавальні свідчення. Згідно санкції вказаної статті йому загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області