Поліція Одещини таки знайшла викрадену елітну іномарку. ВІДЕО

Встановлено, що автомобіль білого кольору марки «LEXUS» був викрадений 21 травня 2017 року у м. Києві. На момент його виявлення одеськими поліцейськими в транспортному засобі вже були змінені номерні знаки та перебитий ідентифікаційний номер кузова.

Викрадений у столиці автомобіль був виявлений під час огляду одного з гаражів, розташованих в с. Крижанівка Лиманського району. Встановлено, що у вказаному гаражі проводилися роботи по знищенню та підробці ідентифікаційних номерів двигунів та кузовів автомобілів.

Крім автомобіля, з гаража було вилучено ще чотири двигуни від автомобілів різних марок, два державні номерні знаки, лобове скло від автомобіля марки «LEXUS» та три мобільних телефони.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 Кримінального кодексу України

На теперішній час проводиться робота, спрямована на встановлення злочинців, які причетні до скоєння кримінального правопорушення.

Розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області