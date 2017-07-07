На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО

На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО

19:45 07.07.2017

Моторошна подія трапилася в ніч на Івана Купала в Одеській області. Під час прогулянки на моторному човні по водосховищу в селі Переліта сталася надзвичайна ситуація. Катер перекинувся.

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