На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО
На Одещині під час прогулянки на катері втопилися три сестри. ВІДЕО
Моторошна подія трапилася в ніч на Івана Купала в Одеській області. Під час прогулянки на моторному човні по водосховищу в селі Переліта сталася надзвичайна ситуація. Катер перекинувся.
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