В Кривому Розі важко поранили журналіста. ВІДЕО

Стан телеоператора В’ячеслава Волка із Кривого Рогу важкий але стабільний. Про це нам розповіла колега потерпілого Софія Скиба. Жінка каже, що напередодні В’ячеслав зголосився допомогти військовим і погодився взяти участь у бойових навчаннях. Зіграв роль провокатора. Наша співрозмовниця слідкувала за постановкою на вулиці біля Саксаганської райради Кривого Рогу. Пригадує, що все розпочиналося за сценарієм. Чоловік підійшов до центрального входу, показово спробував прорватися крізь стіну з правоохоронців, однак, ті його затримали і за руки повели в середину адмінбудівлі. Далі Софія почула постріл. Це стріляв інструктор навчань. Тоді жінка й подумати не могла, що з вогнепальної зброї вистрілили прямо в шию В’ячеславу. Його пораненого одразу відвезли до лікарні. Детальніше, дивіться у сюжеті.

Телеканал ЧП.INFO