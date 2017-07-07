З депутата ВР Розенблата можуть зняти недоторканність. ВІДЕО
З депутата ВР Розенблата можуть зняти недоторканність. ВІДЕО
7 липня, на засіданні Регламентного комітету Юрій Луценко таки зміг надати переконливі докази причетності нардепа Борислава Розенблата до бурштинових схем у Рівненській області. Членам комітету було надано 40-ка хвилинне відео, на якому людина дуже схожа на депутата Верховної Ради Борислава Розенблата домовляється про отримання хабара. Натомість, той у Раді всіляко підтримуватиме та сприятиме бурштиновому бізнесу.
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