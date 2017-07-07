У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО
У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО
Досвідчений сутенер збирався вивезти двох жінок у сексуальне рабство до Туреччини. У міжнародному аеропорту «Львів» він придбав квитки до Стамбулу, вже збирався з жінками проходити паспортний контроль, аж раптом, тут «нагрянули» правоохоронці.
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