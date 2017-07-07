У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО

У Львові сутенера з двома жертвами зняли просто з літака. ВІДЕО

21:15 07.07.2017

Досвідчений сутенер збирався вивезти двох жінок у сексуальне рабство до Туреччини. У міжнародному аеропорту «Львів» він придбав квитки до Стамбулу, вже збирався з жінками проходити паспортний контроль, аж раптом, тут «нагрянули» правоохоронці.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

На Черкащині поліція зупинила авто з щойно накраденим…

В Одесі охоронця СТО вбив його товариш…

Поліція розповіла шокуючі подробиці вбивства переселенця у Києві. 

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